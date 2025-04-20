При стрельбе в центре Берлина пострадал человек

Стрельба началась около 04:45 по местному времени (03:45 мск), пишет газета. Очевидец рассказал изданию о конфликте между двумя группами молодых людей в ночном клубе Bricks. По его словам, один из участников ссоры попытался достать в клубе огнестрельное оружие, но ему помешала охрана. Тогда он вышел на улицу и открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле.