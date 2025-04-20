При стрельбе в центре Берлина пострадал человек
В результате стрельбы ранним утром в центре Берлина у отеля Hilton был ранен как минимум один человек. Об этом сообщает Bild.
Стрельба началась около 04:45 по местному времени (03:45 мск), пишет газета. Очевидец рассказал изданию о конфликте между двумя группами молодых людей в ночном клубе Bricks. По его словам, один из участников ссоры попытался достать в клубе огнестрельное оружие, но ему помешала охрана. Тогда он вышел на улицу и открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле.
По предварительным данным, есть как минимум двое подозреваемых. Место происшествия было оцеплено.
26 февраля в немецком городе Билефельд неизвестный устроил стрельбу у здания суда, в результате пострадали минимум два человека. В это время в зале суда проходило слушание об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. Предположительно, среди раненых был отец обвиняемого в убийстве боксера.
Нимани являлся профессиональным боксером косовско-албанского происхождения. Он приехал в Германию в конце 90-х гг. и жил в Билефельде. Был чемпионом IBF и чемпионом Европы IBF в полусреднем весе. 9 марта 2024 г. Нимани убили несколькими выстрелами в центре Билефельда.