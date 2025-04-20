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При стрельбе в центре Берлина пострадал человек

Ведомости

В результате стрельбы ранним утром в центре Берлина у отеля Hilton был ранен как минимум один человек. Об этом сообщает Bild.

Стрельба началась около 04:45 по местному времени (03:45 мск), пишет газета. Очевидец рассказал изданию о конфликте между двумя группами молодых людей в ночном клубе Bricks. По его словам, один из участников ссоры попытался достать в клубе огнестрельное оружие, но ему помешала охрана. Тогда он вышел на улицу и открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле.

По предварительным данным, есть как минимум двое подозреваемых. Место происшествия было оцеплено.

26 февраля в немецком городе Билефельд неизвестный устроил стрельбу у здания суда, в результате пострадали минимум два человека. В это время в зале суда проходило слушание об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. Предположительно, среди раненых был отец обвиняемого в убийстве боксера.

Нимани являлся профессиональным боксером косовско-албанского происхождения. Он приехал в Германию в конце 90-х гг. и жил в Билефельде. Был чемпионом IBF и чемпионом Европы IBF в полусреднем весе. 9 марта 2024 г. Нимани убили несколькими выстрелами в центре Билефельда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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