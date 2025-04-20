Папа римский в Пасху призвал к прекращению конфликтов в мире
Папа римский Франциск в своем пасхальном послании Urbi et Orbi выступил с призывом к «миру во всем мире», освобождению заложников в Газе, а также военнопленных и политических заключенных. Понтифик приветствовал верующих с лоджии собора Святого Петра, передает Vatican News.
Он поздравил верующих и передал слово архиепископу Диего Равелли, который зачитал текст послания Urbi et Orbi от его имени. В частности, в нем папа римский упомянул конфликт в секторе Газа, который, по его словам, «продолжает сеять смерть и разрушения и создавать драматическую и плачевную гуманитарную ситуацию».
«Я снова призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к освобождению заложников… и к доступу к гуманитарной помощи», – сказал он.
В молитве понтифик упомянул христианские общины в Ливане и Сирии и рассказал о ситуации в Йемене, который из-за войны столкнулся с «серьезным гуманитарным кризисом». Говоря о ситуации на Украине, он призвал все «вовлеченные» стороны продолжить усилия по достижению «справедливого и прочного мира». Папа Франциск также помолился об окончательном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном и об «исцелении в регионе». Пасха может стать подходящим поводом для освобождения военнопленных и политических заключенных, добавил он.