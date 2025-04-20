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Папа римский в Пасху призвал к прекращению конфликтов в мире

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Папа римский Франциск в своем пасхальном послании Urbi et Orbi выступил с призывом к «миру во всем мире», освобождению заложников в Газе, а также военнопленных и политических заключенных. Понтифик приветствовал верующих с лоджии собора Святого Петра, передает Vatican News.

Он поздравил верующих и передал слово архиепископу Диего Равелли, который зачитал текст послания Urbi et Orbi от его имени. В частности, в нем папа римский упомянул конфликт в секторе Газа, который, по его словам, «продолжает сеять смерть и разрушения и создавать драматическую и плачевную гуманитарную ситуацию».

«Я снова призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к освобождению заложников… и к доступу к гуманитарной помощи», – сказал он.

В молитве понтифик упомянул христианские общины в Ливане и Сирии и рассказал о ситуации в Йемене, который из-за войны столкнулся с «серьезным гуманитарным кризисом». Говоря о ситуации на Украине, он призвал все «вовлеченные» стороны продолжить усилия по достижению «справедливого и прочного мира». Папа Франциск также помолился об окончательном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном и об «исцелении в регионе». Пасха может стать подходящим поводом для освобождения военнопленных и политических заключенных, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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