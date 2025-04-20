Папа римский в Пасху призвал к прекращению конфликтов в мире

В молитве понтифик упомянул христианские общины в Ливане и Сирии и рассказал о ситуации в Йемене, который из-за войны столкнулся с «серьезным гуманитарным кризисом». Говоря о ситуации на Украине, он призвал все «вовлеченные» стороны продолжить усилия по достижению «справедливого и прочного мира». Папа Франциск также помолился об окончательном мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном и об «исцелении в регионе». Пасха может стать подходящим поводом для освобождения военнопленных и политических заключенных, добавил он.