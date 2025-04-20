Кадыров поздравил Путина и православных граждан с Пасхой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина и всех православных жителей республики с Пасхой. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Этот день наполнен радостью, надеждой и верой в торжество добра и справедливости. Пусть он станет символом мира и единства для всех людей, независимо от их веры», – отметил Кадыров.
По его словам, в Чечне в согласии живут представители разных религий. Укрепление межнационального мира является важнейшим направлением для республики. В регионе созданы условия для свободного вероисповедания и развития культур. Глава Чечни выразил уверенность, что дружба и взаимопонимание будут и в дальнейшем служить фундаментом мира и процветания республики и всей России.
В текущем году праздник Пасхи выпал на 20 апреля. В этот день Путин поздравил православных христиан и всех, кто отмечает Пасху. По случаю праздника глава государства посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал российским гражданам мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».