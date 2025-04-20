Кадыров поздравил Путина и православных граждан с Пасхой

В текущем году праздник Пасхи выпал на 20 апреля. В этот день Путин поздравил православных христиан и всех, кто отмечает Пасху. По случаю праздника глава государства посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал российским гражданам мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».