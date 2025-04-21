СМИ: кинокритик Екатерина Барабаш объявлена в розыск после неявки в суд
Журналистку задержали в Москве 25 февраля. 63-летнюю женщину обвиняют в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса Барабаш признала вину в полном объеме. 21 апреля должно было состояться первое заседание в Пушкинском горсуде Московской области, следует из данных на сайте суда.
Два источника, знакомые с ходом судебного разбирательства, рассказали РБК, что уголовное дело в отношении Барабаш приостановлено, ее местонахождение неизвестно. Адвокат журналистки Михаил Бирюков заявил РБК, что сторона защиты «воздерживается от комментариев по делу».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу.
Тексты Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайтах Forbes и «Интерфакса», «Независимой газеты», а в последнее время она была одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом). 4 апреля Минюст России объявил Барабаш иноагентом. Ведомство обвинило журналистку в распространении недостоверной информации о действиях российских властей, а также неверной информации, направленной на формирование негативного образа ВС РФ. Отмечалось также, что Барабаш выступала против специальной военной операции на Украине, сотрудничала с другими иноагентами и иностранными СМИ.