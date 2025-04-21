СМИ: кинокритик Екатерина Барабаш объявлена в розыск после неявки в суд

Тексты Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайтах Forbes и «Интерфакса», «Независимой газеты», а в последнее время она была одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом). 4 апреля Минюст России объявил Барабаш иноагентом. Ведомство обвинило журналистку в распространении недостоверной информации о действиях российских властей, а также неверной информации, направленной на формирование негативного образа ВС РФ. Отмечалось также, что Барабаш выступала против специальной военной операции на Украине, сотрудничала с другими иноагентами и иностранными СМИ.