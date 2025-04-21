NYP: Трамп может приехать в Ватикан на похороны папы римского Франциска
Президент США Дональд Трамп может прибыть в Ватикан на похороны папы римского Франциска, сообщает New York Post со ссылкой на источники. Официально этот визит пока не подтвержден.
До этого Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. По его словам, папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Также президент США распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно протоколу, его похороны состоятся в период с 25 по 27 апреля, но точная дата будет определена кардиналами.
Президент России Владимир Путин также отреагировал на кончину понтифика. Он отметил, что на протяжении всего своего понтификата папа Франциск способствовал развитию диалога между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также укреплению отношений между Россией и Святым Престолом.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», –пояснял Путин.
Американский журнал Time поместил на обложку своего нового номера черно-белую фотографию папы римского Франциска, указав на ней годы жизни понтифика.