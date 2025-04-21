NYP: Трамп может приехать в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин также отреагировал на кончину понтифика. Он отметил, что на протяжении всего своего понтификата папа Франциск способствовал развитию диалога между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также укреплению отношений между Россией и Святым Престолом.