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NYP: Трамп может приехать в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может прибыть в Ватикан на похороны папы римского Франциска, сообщает New York Post со ссылкой на источники. Официально этот визит пока не подтвержден.

До этого Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. По его словам, папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Также президент США распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно протоколу, его похороны состоятся в период с 25 по 27 апреля, но точная дата будет определена кардиналами.

Президент России Владимир Путин также отреагировал на кончину понтифика. Он отметил, что на протяжении всего своего понтификата папа Франциск способствовал развитию диалога между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также укреплению отношений между Россией и Святым Престолом.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», –пояснял Путин.

Американский журнал Time поместил на обложку своего нового номера черно-белую фотографию папы римского Франциска, указав на ней годы жизни понтифика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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