При подъеме на Эльбрус погибли двое туристов
При попытке восхождения на Эльбрус погибли двое туристов из незарегистрированной группы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
22 апреля группа из пяти человек, находясь на высоте 5300 м, обратилась за помощью: у двоих участников развились симптомы горной болезни. Сотрудники МЧС оперативно выдвинулись на место происшествия, однако поисково-спасательные работы пришлось временно приостановить вечером из-за наступившей темноты. Поиски были возобновлены утром следующего дня.
Работы сильно осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью. Спасателям удалось найти сначала двух туристов из группы, один оказался мертв. Еще двоим удалось спуститься самостоятельно. Последнего участника продолжали искать 16 спасателей. Но в 14:25 МЧС сообщило, что нашли тело последнего участника группы. Сейчас поисково-спасательные работы завершены.
В апреле топ-менеджер Lego Майкл Халбай погиб после падения на горнолыжном курорте. Оказалось, что он, спускаясь по склону на высокой скорости, потерял равновесие и упал.