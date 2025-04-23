При подъеме на Эльбрус погибли двое туристов

Работы сильно осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью. Спасателям удалось найти сначала двух туристов из группы, один оказался мертв. Еще двоим удалось спуститься самостоятельно. Последнего участника продолжали искать 16 спасателей. Но в 14:25 МЧС сообщило, что нашли тело последнего участника группы. Сейчас поисково-спасательные работы завершены.