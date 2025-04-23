Во Владимирской области установлены границы зоны ЧС после взрыва

По словам Авдеева, сейчас динамика в регионе «хорошая, но пока детонация сохраняется». В связи с этим на заседании оперштаба были приняты решения о возвращении эвакуированных жителей в дома, а также возобновлении работы всех предприятий. При этом образовательные организации 24 апреля работать не будут.