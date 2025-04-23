Во Владимирской области установлены границы зоны ЧС после взрыва
Оперштаб установил границы чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в Киржачском районе Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов в воинской части. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
В районе были были проведены осмотр и анализ обстановки, а также первичная оценка ущерба. В результате граница зоны ЧС была сужена до пределов 11 населенных пунктов. В частности, в нее вошли поселки Барсово, Мирный и Першино, деревни Храпки, Грибаново, Дубки, участок Мележи, Дворищи и Илейкино, а также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества «Звездный» и «Лужки».
Ожидается, что такое решение позволит жителям этих населенных пунктов получить компенсации и иную поддержку.
По информации губернатора, во время инцидента Барсово пострадало больше всех остальных. Он поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов.
По словам Авдеева, сейчас динамика в регионе «хорошая, но пока детонация сохраняется». В связи с этим на заседании оперштаба были приняты решения о возвращении эвакуированных жителей в дома, а также возобновлении работы всех предприятий. При этом образовательные организации 24 апреля работать не будут.
Сейчас 37 населенных пунктов Киржачского района остаются без газа. Авдеев рассказал, что 20 бригад «Газпрома» уже приступили к работе по устранению неполадок, связанных с этим.
Губернатор сообщил о взрыве в Киржачском районе в 16:36 22 апреля. Позже Минобороны сообщило, что причиной инцидента стала детонация хранившихся на складе боеприпасов в результате возгорания в воинской части. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. В МЧС сообщали об эвакуации жителей поселков Барсово, Мирный и Першино, деревень Грибаново, Храпки и Дубки.