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С папой римским Франциском пришли проститься почти 50 000 верующих

Понтифика похоронят 26 апреля
Ведомости

Почти 50 000 человек пришли проститься с папой римским Франциском в собор Святого Петра в преддверии его похорон. Об этом сообщает Reuters.

Гроб с его телом перенесли из личной резиденции, дома Святой Марфы, в собор накануне. Учитывая количество людей, он оставался открыт до 5:30 утра по местному времени (6:30 по мск). Уже в 7:00 (8:00 мск) верующих опять начали пускать внутрь – к этому времени на площади вновь выстроились очереди.

Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

Франциск будет похоронен 26 апреля. Ожидается, что траурную церемонию посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. Кроме того, миллионы людей по всему миру будут смотреть трансляцию по телевизору. Российскую сторону на похоронах папы представит министр культуры Ольга Любимова. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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