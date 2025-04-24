С папой римским Франциском пришли проститься почти 50 000 верующих

Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».