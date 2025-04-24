С папой римским Франциском пришли проститься почти 50 000 верующих

С папой римским Франциском пришли проститься почти 50 000 верующихПонтифика похоронят 26 апреля
Почти 50 000 человек пришли проститься с папой римским Франциском в собор Святого Петра в преддверии его похорон. Об этом сообщает Reuters.
Гроб с его телом перенесли из личной резиденции, дома Святой Марфы, в собор накануне. Учитывая количество людей, он оставался открыт до 5:30 утра по местному времени (6:30 по мск). Уже в 7:00 (8:00 мск) верующих опять начали пускать внутрь – к этому времени на площади вновь выстроились очереди.
Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Франциск будет похоронен 26 апреля. Ожидается, что траурную церемонию посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. Кроме того, миллионы людей по всему миру будут смотреть трансляцию по телевизору. Российскую сторону на похоронах папы представит министр культуры Ольга Любимова. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.