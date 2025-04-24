В Думу внесен проект об отдельных помещениях для семей студентов в общежитиях

В октябре 2024 г. в Госдуму также был внесен законопроект, закрепляющий понятие «студенческой семьи». Таковыми будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные гражданами в возрасте до 35 лет, которые учатся в вузах или организациях СПО. Также предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. Один из авторов законопроекта – вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова – поясняла, что на федеральном уровне до сих пор не установлен правовой статус этой категории, а реализация инициативы позволит создать основу для развития мер поддержки студенческих семей.