В Думу внесен проект об отдельных помещениях для семей студентов в общежитиях
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий вузы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения в общежитиях. Документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения предлагаются в закон «Об образовании в РФ». Авторами инициативы выступает группа депутатов от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду», в том числе глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
Сейчас основания для признания студентов нуждающимися в общежитии определяют сами образовательные организации, «что может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся», говорится в пояснительной записке. Законопроектом предлагается закрепить механизм предоставления отдельных жилых помещений тем, кто состоит в браке или имеет детей.
Актуальность инициативы депутаты объясняют социологическими данными Института изучения детства, семьи и воспитания: сейчас лишь 3,3% студентов вузов женаты или замужем, но 60% обучающихся хотели бы связать себя узами брака. В то же время, говорится в записке, большая часть опрошенных проживает с родственниками и не имеет жилого помещения для создания собственной семьи.
В октябре 2024 г. в Госдуму также был внесен законопроект, закрепляющий понятие «студенческой семьи». Таковыми будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные гражданами в возрасте до 35 лет, которые учатся в вузах или организациях СПО. Также предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. Один из авторов законопроекта – вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова – поясняла, что на федеральном уровне до сих пор не установлен правовой статус этой категории, а реализация инициативы позволит создать основу для развития мер поддержки студенческих семей.