В Госдуму внесен законопроект о «студенческой семье»
В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие «студенческой семьи». Авторами выступили члены «Единой России», сообщила вице-спикер Думы Анна Кузнецова в Telegram-канале.
Студенческими будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные гражданами в возрасте до 35 лет, обучающимися в вузах или заведениях СПО. Также предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. По словам Кузнецовой, в настоящий момент в российских вузах обучается около 22 000 подобных семей. По ее информации, около 3000 семей воспитывают детей до трех лет, более 2000 – от трех до семи лет. Как отметила пресс-служба фракции, инициативу поддерживает правительство РФ.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что студенческая семья на данный момент «недостаточно введена в процессы разработки и реализации государственной политики», так как не является отдельным субъектом молодежной политики. Отмечается, что студенческие семьи отличаются от остальных особыми потребностями и уязвимым положением в обществе. В частности, такие семьи зависимы от стартовых возможностей родителей, степени поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве.
«Все это обуславливает необходимость выделить студенческую семью как отдельную группу с целью последующей адресной поддержки. В случае закрепления понятия "студенческая семья" у всех заинтересованных сторон появится возможность беспрепятственно вводить свои меры поддержки для этой категории молодежи», – резюмируют авторы законопроекта.
Согласно информации ТАСС, еще 23 сентября правительство поддержало инициативу. Кузнецова тогда сообщила, что совместно с Минобрнауки РФ ведется работа над формированием «просемейной» среды в вузах.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал появление нового нацпроекта «Молодежь России». Это решение президент объяснил тем, что «завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры».