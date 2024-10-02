В Госдуму внесен законопроект о «студенческой семье»

Студенческими будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные гражданами в возрасте до 35 лет, обучающимися в вузах или заведениях СПО. Также предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. По словам Кузнецовой, в настоящий момент в российских вузах обучается около 22 000 подобных семей. По ее информации, около 3000 семей воспитывают детей до трех лет, более 2000 – от трех до семи лет. Как отметила пресс-служба фракции, инициативу поддерживает правительство РФ.