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В Госдуму внесен законопроект о «студенческой семье»

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий понятие «студенческой семьи». Авторами выступили члены «Единой России», сообщила вице-спикер Думы Анна Кузнецова в Telegram-канале.

Студенческими будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные гражданами в возрасте до 35 лет, обучающимися в вузах или заведениях СПО. Также предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. По словам Кузнецовой, в настоящий момент в российских вузах обучается около 22 000 подобных семей. По ее информации, около 3000 семей воспитывают детей до трех лет, более 2000 – от трех до семи лет. Как отметила пресс-служба фракции, инициативу поддерживает правительство РФ.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что студенческая семья на данный момент «недостаточно введена в процессы разработки и реализации государственной политики», так как не является отдельным субъектом молодежной политики. Отмечается, что студенческие семьи отличаются от остальных особыми потребностями и уязвимым положением в обществе. В частности, такие семьи зависимы от стартовых возможностей родителей, степени поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве.

«Все это обуславливает необходимость выделить студенческую семью как отдельную группу с целью последующей адресной поддержки. В случае закрепления понятия "студенческая семья" у всех заинтересованных сторон появится возможность беспрепятственно вводить свои меры поддержки для этой категории молодежи», – резюмируют авторы законопроекта.

Согласно информации ТАСС, еще 23 сентября правительство поддержало инициативу. Кузнецова тогда сообщила, что совместно с Минобрнауки РФ ведется работа над формированием «просемейной» среды в вузах.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал появление нового нацпроекта «Молодежь России». Это решение президент объяснил тем, что «завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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