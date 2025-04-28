Суд приговорил организатора экскурсии по Неглинке, во время которой утонули люди
Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора компании «Спутник», занимающейся организацией незаконных экскурсий по столичным коллекторам, Александра Кима к 5,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Суд также осудил организатора незаконной экскурсии по подземной Москве Никиту Дубаса на 8,5 года колонии. Ким и Дубас признаны виновными по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
20 августа 2023 г. экскурсионная группа из семи человек вместе с гидом-диггером спустилась в коллектор к подземной реке Неглинке во время сильных ливней в Москве. В результате коллектор затопило, все восемь участников экскурсии погибли. Ким и Дубас были задержаны 22 августа того же года. «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы писало, что они пытались скрыть следы преступления.
Еще один фигурант дела – директор компании «Авангард» Александр Лазовский – после трагедии улетел в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.