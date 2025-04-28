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Суд приговорил организатора экскурсии по Неглинке, во время которой утонули люди

Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора компании «Спутник», занимающейся организацией незаконных экскурсий по столичным коллекторам, Александра Кима к 5,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также осудил организатора незаконной экскурсии по подземной Москве Никиту Дубаса на 8,5 года колонии. Ким и Дубас признаны виновными по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

20 августа 2023 г. экскурсионная группа из семи человек вместе с гидом-диггером спустилась в коллектор к подземной реке Неглинке во время сильных ливней в Москве. В результате коллектор затопило, все восемь участников экскурсии погибли. Ким и Дубас были задержаны 22 августа того же года. «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы писало, что они пытались скрыть следы преступления.

Еще один фигурант дела – директор компании «Авангард» Александр Лазовский – после трагедии улетел в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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