Суд приговорил организатора экскурсии по Неглинке, во время которой утонули люди

20 августа 2023 г. экскурсионная группа из семи человек вместе с гидом-диггером спустилась в коллектор к подземной реке Неглинке во время сильных ливней в Москве. В результате коллектор затопило, все восемь участников экскурсии погибли. Ким и Дубас были задержаны 22 августа того же года. «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы писало, что они пытались скрыть следы преступления.