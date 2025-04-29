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Аргентина опубликовала досье о пребывании в стране Менгеле и других нацистов

Ведомости

На сайте правительства Аргентины были опубликованы документы о пребывании в стране после Второй мировой войны нацистов, в том числе Йозефа Менгеле – медика, ставившего эксперименты над узниками лагеря Освенцим.

Обнародованы свыше 1850 документов, объединенных в семь досье. В них также содержится информация об Адольфе Эйхмане, известном как «архитектор Холокоста», и гауптштурмфюрере в войсках СС Эрихе Прибке.

Правительство указывает, что документы поступили в Генеральный архив страны в 1992 г. по указу президента. Записи являются результатом расследований, проведенных управлением по иностранным делам федеральной полиции, государственным секретариатом разведки и национальной жандармерией с 1950 г. по 1980 г.

По данным La Nacion, передача документации была запрошена после февральской встречи президента Хавьера Милея с представителями Центра Симона Визенталя. Прежде с документацией о деятельности нацистов в Аргентине можно было ознакомиться только в специально отведенной комнате главного архива страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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