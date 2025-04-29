Аргентина опубликовала досье о пребывании в стране Менгеле и других нацистов
На сайте правительства Аргентины были опубликованы документы о пребывании в стране после Второй мировой войны нацистов, в том числе Йозефа Менгеле – медика, ставившего эксперименты над узниками лагеря Освенцим.
Обнародованы свыше 1850 документов, объединенных в семь досье. В них также содержится информация об Адольфе Эйхмане, известном как «архитектор Холокоста», и гауптштурмфюрере в войсках СС Эрихе Прибке.
Правительство указывает, что документы поступили в Генеральный архив страны в 1992 г. по указу президента. Записи являются результатом расследований, проведенных управлением по иностранным делам федеральной полиции, государственным секретариатом разведки и национальной жандармерией с 1950 г. по 1980 г.
По данным La Nacion, передача документации была запрошена после февральской встречи президента Хавьера Милея с представителями Центра Симона Визенталя. Прежде с документацией о деятельности нацистов в Аргентине можно было ознакомиться только в специально отведенной комнате главного архива страны.