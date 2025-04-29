Аргентина опубликовала досье о пребывании в стране Менгеле и других нацистов

Правительство указывает, что документы поступили в Генеральный архив страны в 1992 г. по указу президента. Записи являются результатом расследований, проведенных управлением по иностранным делам федеральной полиции, государственным секретариатом разведки и национальной жандармерией с 1950 г. по 1980 г.