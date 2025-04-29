В результате стрельбы в Швеции погибли три человека

Полиция города начала расследование. Местные жители рассказали, что слышали пять выстрелов возле центра города в районе площади Ваксала. Как пишет The Guardian, инцидент произошел в парикмахерской, выстрелы были слышны около 17:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку. Он скрылся с места преступления на электросамокате.