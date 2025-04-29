В результате стрельбы в Швеции погибли три человека
Полиция города начала расследование. Местные жители рассказали, что слышали пять выстрелов возле центра города в районе площади Ваксала. Как пишет The Guardian, инцидент произошел в парикмахерской, выстрелы были слышны около 17:00 по местному времени (18:00 мск). По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку. Он скрылся с места преступления на электросамокате.
Поезда, прибывающие в город и отправляющиеся из него, были временно остановлены.
4 февраля в школе города Эребру в Швеции произошла стрельба, сообщалось об 11 пострадавших. Преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия. Преступник действовал в одиночку и в итоге погиб.