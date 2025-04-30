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Сыгравшая в «Кэрри» актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101 году жизни

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Актриса Присцилла Пойнтер, сыгравшая роль матери главной героини в фильме «Кэрри» режиссера Брайана Де Пальмы по одноименному роману Стивена Кинга, ушла из жизни в возрасте 100 лет. Об этом еженедельнику Variety сообщил ее сын.

По информации Variety, она скончалась в доме престарелых в Риджфилде (штат Коннектикут), где она жила последние годы. Как пишет The Hollywood Reporter, дочь умершей уточнила журналистам, что ее мать умерла во сне, «надеясь на встречу со своими любящими мужьями и многочисленными собаками».

Актриса известна благодаря ролям в фильмах «Синий бархат» Дэвида Линча, «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» Чака Рассела и «Торговцы грезами» Питера Богдановича. Пойнтер родилась 18 мая 1924 г. в Нью-Йорке. Она начала свою карьеру в конце 1940-х гг., выступая в театре и на Бродвее, а также в нескольких турне в спектаклях «Трамвай «Желание»», «Деревенская жена» и «Осужденные Альтоны». Первой крупной ролью Пойнтер стала роль Адриенн Харрис Рейни в телесериале «Там, где сердце» в 1972 и 1973 гг.

RalphxDominguez / Reuters
Brian De Palma‘s
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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