Сыгравшая в «Кэрри» актриса Присцилла Пойнтер скончалась на 101 году жизни

Актриса известна благодаря ролям в фильмах «Синий бархат» Дэвида Линча, «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» Чака Рассела и «Торговцы грезами» Питера Богдановича. Пойнтер родилась 18 мая 1924 г. в Нью-Йорке. Она начала свою карьеру в конце 1940-х гг., выступая в театре и на Бродвее, а также в нескольких турне в спектаклях «Трамвай «Желание»», «Деревенская жена» и «Осужденные Альтоны». Первой крупной ролью Пойнтер стала роль Адриенн Харрис Рейни в телесериале «Там, где сердце» в 1972 и 1973 гг.