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Выход GTA 6 перенесли на май 2026 года

Ведомости

Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, перенесла выход Grand Theft Auto (GTA) VI на 26 мая 2026 г. Об этом она сообщила в Х.

В Rockstar Games выразили сожеление в связи с переносом выпуска игры и поблагодарили за поддержку и терпение.

Grand Theft Auto – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке нескольких игр серии также участвовали братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, который используется в США для обозначения кражи автомобилей.

GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., должна была выйти на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Действие игры развернется в Вайс-сити, вымышленном городе, вдохновленном Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет женщиной-протагонистом в истории серии. Эксперты ожидали, что предзаказы игры принесут издателю Take-Two Interactive более $1 млрд. По прогнозу аналитиков DFC Intelligence, за первый год продаж новая часть GTA принесла бы разработчикам $3,2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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