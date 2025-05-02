Выход GTA 6 перенесли на май 2026 года
Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, перенесла выход Grand Theft Auto (GTA) VI на 26 мая 2026 г. Об этом она сообщила в Х.
В Rockstar Games выразили сожеление в связи с переносом выпуска игры и поблагодарили за поддержку и терпение.
Grand Theft Auto – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. В разработке нескольких игр серии также участвовали братья Дэн и Сэм Хаузеры, Лесли Бензис и Аарон Гарбут. Название серии отсылает к термину grand theft auto, который используется в США для обозначения кражи автомобилей.
GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., должна была выйти на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Действие игры развернется в Вайс-сити, вымышленном городе, вдохновленном Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет женщиной-протагонистом в истории серии. Эксперты ожидали, что предзаказы игры принесут издателю Take-Two Interactive более $1 млрд. По прогнозу аналитиков DFC Intelligence, за первый год продаж новая часть GTA принесла бы разработчикам $3,2 млрд.