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FT: GTA VI станет одним из крупнейших релизов в индустрии развлечений

Ведомости

За первый год продаж новая часть Grand Theft Auto принесет разработчикам $3,2 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз аналитиков DFC Intelligence.

Газета уточняет, что эта сумма превзойдет сборы самых кассовых фильмов 2024 г., включая «Головоломку 2» ($1,7 млрд) и «Дедпула и Росомаху» ($1,3 млрд).

GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Действие игры развернется в Вайс-Сити, вымышленном городе, вдохновленном Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женщиной-протагонистом в истории серии.

По оценке экспертов, предзаказы игры принесут издателю Take-Two Interactive более $1 млрд. Руководитель компании Штраус Зельник отметил, что Rockstar Games готовятся к очередному феноменальному релизу.

Разработка GTA VI оценивается от нескольких сотен миллионов до $2 млрд. Игровые аналитики связывают высокий интерес с долгим ожиданием: предыдущая часть серии – GTA V – вышла в 2013 г., разойдясь тиражом в 205 млн копий и заработав более $9 млрд.

Несмотря на ожидаемый успех, игровая индустрия продолжает восстанавливаться после спада, начавшегося в 2022 г., пишет FT. Но эксперты прогнозируют рост расходов на видеоигры до $195 млрд к 2025 г., что подтверждает стабильный интерес к этому рынку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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