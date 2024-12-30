FT: GTA VI станет одним из крупнейших релизов в индустрии развлечений

Несмотря на ожидаемый успех, игровая индустрия продолжает восстанавливаться после спада, начавшегося в 2022 г., пишет FT. Но эксперты прогнозируют рост расходов на видеоигры до $195 млрд к 2025 г., что подтверждает стабильный интерес к этому рынку.