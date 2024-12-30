FT: GTA VI станет одним из крупнейших релизов в индустрии развлечений
За первый год продаж новая часть Grand Theft Auto принесет разработчикам $3,2 млрд, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз аналитиков DFC Intelligence.
Газета уточняет, что эта сумма превзойдет сборы самых кассовых фильмов 2024 г., включая «Головоломку 2» ($1,7 млрд) и «Дедпула и Росомаху» ($1,3 млрд).
GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Действие игры развернется в Вайс-Сити, вымышленном городе, вдохновленном Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женщиной-протагонистом в истории серии.
По оценке экспертов, предзаказы игры принесут издателю Take-Two Interactive более $1 млрд. Руководитель компании Штраус Зельник отметил, что Rockstar Games готовятся к очередному феноменальному релизу.
Разработка GTA VI оценивается от нескольких сотен миллионов до $2 млрд. Игровые аналитики связывают высокий интерес с долгим ожиданием: предыдущая часть серии – GTA V – вышла в 2013 г., разойдясь тиражом в 205 млн копий и заработав более $9 млрд.
Несмотря на ожидаемый успех, игровая индустрия продолжает восстанавливаться после спада, начавшегося в 2022 г., пишет FT. Но эксперты прогнозируют рост расходов на видеоигры до $195 млрд к 2025 г., что подтверждает стабильный интерес к этому рынку.