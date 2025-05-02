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У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4

Объявлена угроза цунами
Ведомости

У побережья Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 225 км к юго-востоку от города Ушуая с населением около 58 000 человек и в 466 км к юго-востоку от города в Чили Пунта-Аренас, где проживают порядка 117 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным Чилийской национальной служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (SENAPRED), магнитуда землетрясения составила 7,5. Его эпицентр находился в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямс. После подземных толчков была объявлена угроза цунами.

25 апреля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Мраморном море возле Стамбула. Эпицентр подземных толчков находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже. 23 апреля в Мраморном море в районе города Силиври произошло два землетрясения магнитудой 3,9 и 6,2. После произошел 51 афтершок, магнитуда самого сильного из которых достигла 5,9.

В результате стихийного бедствия пострадал 151 человек. Пострадавшие получили травмы, совершив прыжки с высоты в панике. По данным турецких властей, серьезных разрушений или повреждений в жилых и административных зданиях, а также на объектах транспортной инфраструктуры нет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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