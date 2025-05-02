У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4Объявлена угроза цунами
У побережья Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр находился в 225 км к юго-востоку от города Ушуая с населением около 58 000 человек и в 466 км к юго-востоку от города в Чили Пунта-Аренас, где проживают порядка 117 000 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
По данным Чилийской национальной служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (SENAPRED), магнитуда землетрясения составила 7,5. Его эпицентр находился в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямс. После подземных толчков была объявлена угроза цунами.
25 апреля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Мраморном море возле Стамбула. Эпицентр подземных толчков находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже. 23 апреля в Мраморном море в районе города Силиври произошло два землетрясения магнитудой 3,9 и 6,2. После произошел 51 афтершок, магнитуда самого сильного из которых достигла 5,9.
В результате стихийного бедствия пострадал 151 человек. Пострадавшие получили травмы, совершив прыжки с высоты в панике. По данным турецких властей, серьезных разрушений или повреждений в жилых и административных зданиях, а также на объектах транспортной инфраструктуры нет.