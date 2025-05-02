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В Чили из-за угрозы цунами объявили эвакуацию

Ведомости

В Чили объявили эвакуацию в регионе Магальянес из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщила служба по борьбе со стихийными бедствиями страны.

«Помните, что действовать нужно спокойно и следовать указаниям властей. Во время эвакуации не забудьте о своих питомцах», – пояснили в службе.

Режим эвакуации будет действовать до тех пор, пока повторная оценка ситуации не подтвердит безопасность пребывания на побережье.

«Мы призываем к эвакуации побережья по всему региону Магалленес», – написал на своей странице в соцсети Х чилийский президент Габриэль Борич, подтвердив готовность всех государственных ресурсов.

По данным сейсмологической службы Чили, эпицентр землетрясения находился в 218 км от города Пуэрто-Уильямс на острове Наварино (архипелаг Огненная Земля). Очаг залегал на глубине 10 км.

25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Ранее в апреле в районе города Силиври в Мраморном море были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3,9 и 6,2. После них произошел 51 афтершок, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,9. В результате этих стихийных бедствий пострадал 151 человек. Большинство травм было получено в результате паники, когда люди выпрыгивали с высоты, пытаясь спастись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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