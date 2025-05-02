В Чили из-за угрозы цунами объявили эвакуацию

25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Ранее в апреле в районе города Силиври в Мраморном море были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3,9 и 6,2. После них произошел 51 афтершок, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,9. В результате этих стихийных бедствий пострадал 151 человек. Большинство травм было получено в результате паники, когда люди выпрыгивали с высоты, пытаясь спастись.