В Чили из-за угрозы цунами объявили эвакуацию
В Чили объявили эвакуацию в регионе Магальянес из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщила служба по борьбе со стихийными бедствиями страны.
«Помните, что действовать нужно спокойно и следовать указаниям властей. Во время эвакуации не забудьте о своих питомцах», – пояснили в службе.
Режим эвакуации будет действовать до тех пор, пока повторная оценка ситуации не подтвердит безопасность пребывания на побережье.
«Мы призываем к эвакуации побережья по всему региону Магалленес», – написал на своей странице в соцсети Х чилийский президент Габриэль Борич, подтвердив готовность всех государственных ресурсов.
По данным сейсмологической службы Чили, эпицентр землетрясения находился в 218 км от города Пуэрто-Уильямс на острове Наварино (архипелаг Огненная Земля). Очаг залегал на глубине 10 км.
25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Ранее в апреле в районе города Силиври в Мраморном море были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3,9 и 6,2. После них произошел 51 афтершок, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,9. В результате этих стихийных бедствий пострадал 151 человек. Большинство травм было получено в результате паники, когда люди выпрыгивали с высоты, пытаясь спастись.