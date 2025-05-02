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Чубайс попросил суд отменить арест денежных средств и своего имущества

Ведомости

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в московский арбитраж с ходатайством об отмене обеспечительных мер по иску госкорпорации, следует из карточки дела.  

По иску «Роснано» о возмещении убытков суд в апреле арестовал денежные средства и имущество Чубайса, еще семи ответчиков по делу и их близких родственников в размере 5,6 млрд руб. 

Уголовное дело связано с возмещением убытков «Роснано», понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала, пояснили ранее в компании. 

Соответствующий иск поступил в суд 31 марта. «Роснано» обратилось в арбитраж о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. 

В январе были задержаны трое сотрудников «Роснано», в числе которых и Подольский, обвиняемые по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд отправил Подольского в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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