Чубайс попросил суд отменить арест денежных средств и своего имущества
По иску «Роснано» о возмещении убытков суд в апреле арестовал денежные средства и имущество Чубайса, еще семи ответчиков по делу и их близких родственников в размере 5,6 млрд руб.
Уголовное дело связано с возмещением убытков «Роснано», понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала, пояснили ранее в компании.
Соответствующий иск поступил в суд 31 марта. «Роснано» обратилось в арбитраж о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.