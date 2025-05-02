Чубайс попросил суд отменить арест денежных средств и своего имущества

Соответствующий иск поступил в суд 31 марта. «Роснано» обратилось в арбитраж о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.