В МВД предупредили москвичей о запрете запуска беспилотников

В МВД подчеркнули, что сотрудники полиции вправе пресекать полет любых аппаратов путем их уничтожения. Такие меры будут приняты в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Правоохранителям разрешается также применение оружия в отношении таких устройств. Запуск беспилотников грозит привлечением к административной ответственности по ст. 11.4 и 11.5 КоАП РФ, по которой предусмотрены штрафы в размере до 50 000 руб. В полиции также не рекомендовали москвичам использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций.