В МВД предупредили москвичей о запрете запуска беспилотников
В Москве действует запрет на использование беспилотников и других видов летательных аппаратов, их несанкционированный запуск влечет за собой административную и уголовную ответственность, предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Столичные полицейские в период подготовки праздничных мероприятий по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне усилили работу по пресечению незаконных полетов всех БПЛА, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие, говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что сотрудники полиции вправе пресекать полет любых аппаратов путем их уничтожения. Такие меры будут приняты в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Правоохранителям разрешается также применение оружия в отношении таких устройств. Запуск беспилотников грозит привлечением к административной ответственности по ст. 11.4 и 11.5 КоАП РФ, по которой предусмотрены штрафы в размере до 50 000 руб. В полиции также не рекомендовали москвичам использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций.
15 апреля Кремль уточнял, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет свыше 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Планируется, что президент РФ Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.