Минпросвещения утвердило программу «Разговоров о важном» на 5 мая
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школах и колледжах России 5 мая будут приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Как пояснили в ведомстве, основной целью занятий станет формирование у молодежи исторической памяти, уважения к подвигу народа и осознания значения Победы над нацизмом в мировой истории. Через рассказы о героизме, фронтовые письма, символику Победы и личные истории предполагается воспитывать чувство гордости за прошлое и преемственность поколений.
Для младших школьников (1–2 классы) подготовлена программа, посвященная подвигам детей в годы войны. Они узнают, какую роль играли письма-треугольники, а также каким образом животные помогали на фронте. Ученики 3–4 классов обсудят трудовой вклад подростков, трудившихся в тылу, прочитают фронтовые письма от учителей и познакомятся с ключевыми символами Победы, включая Георгиевскую ленту.
Старшеклассники и студенты среднего профессионального образования сосредоточатся на изучении Сталинградской битвы как момента коренного перелома в ходе войны. Кроме того, им напомнят о преступлениях нацистской Германии и о концлагерях как одном из наиболее мрачных символов этой эпохи.
«Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.