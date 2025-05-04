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Минпросвещения утвердило программу «Разговоров о важном» на 5 мая

Ведомости

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в школах и колледжах России 5 мая будут приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Как пояснили в ведомстве, основной целью занятий станет формирование у молодежи исторической памяти, уважения к подвигу народа и осознания значения Победы над нацизмом в мировой истории. Через рассказы о героизме, фронтовые письма, символику Победы и личные истории предполагается воспитывать чувство гордости за прошлое и преемственность поколений.

Для младших школьников (1–2 классы) подготовлена программа, посвященная подвигам детей в годы войны. Они узнают, какую роль играли письма-треугольники, а также каким образом животные помогали на фронте. Ученики 3–4 классов обсудят трудовой вклад подростков, трудившихся в тылу, прочитают фронтовые письма от учителей и познакомятся с ключевыми символами Победы, включая Георгиевскую ленту.

Старшеклассники и студенты среднего профессионального образования сосредоточатся на изучении Сталинградской битвы как момента коренного перелома в ходе войны. Кроме того, им напомнят о преступлениях нацистской Германии и о концлагерях как одном из наиболее мрачных символов этой эпохи.

«Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года 2022 г. каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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