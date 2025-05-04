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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

Ведомости

В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице во «В контакте».

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) ранее решило приостановить продажи этой зубной пасты на 90 дней. Решение было связано с сообщениями о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint. Из отчетов следует, что у некоторых потребителей возникало жжение, воспаление десен и поражение полости рта. Anvisa пояснила, что нежелательные реакции могли появиться из-за фторида олова в составе пасты. Сообщалось, что Anvisa и Colgate продолжат сотрудничать в исследовании безопасности Total Clean Mint.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России для такой категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок, товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», – говорится в сообщении.

Там добавили, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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