Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate
В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице во «В контакте».
Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) ранее решило приостановить продажи этой зубной пасты на 90 дней. Решение было связано с сообщениями о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint. Из отчетов следует, что у некоторых потребителей возникало жжение, воспаление десен и поражение полости рта. Anvisa пояснила, что нежелательные реакции могли появиться из-за фторида олова в составе пасты. Сообщалось, что Anvisa и Colgate продолжат сотрудничать в исследовании безопасности Total Clean Mint.
В Роспотребнадзоре отметили, что в России для такой категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок, товары подлежат обязательному подтверждению соответствия только в форме декларирования согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мониторинг безопасности товаров, представленных на рынке Российской Федерации. Все случаи выявления нарушений будут внимательно рассмотрены и в установленном порядке будут приняты соответствующие меры», – говорится в сообщении.
Там добавили, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.