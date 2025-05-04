Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) ранее решило приостановить продажи этой зубной пасты на 90 дней. Решение было связано с сообщениями о побочных эффектах использования Colgate Total Clean Mint. Из отчетов следует, что у некоторых потребителей возникало жжение, воспаление десен и поражение полости рта. Anvisa пояснила, что нежелательные реакции могли появиться из-за фторида олова в составе пасты. Сообщалось, что Anvisa и Colgate продолжат сотрудничать в исследовании безопасности Total Clean Mint.