В Румынии при столкновении двух поездов пострадали 25 человек

В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, который «выполнял маневр по изменению маршрута». По данным источников в спасательных командах, авария произошла, когда один поезд стоял, а другой двигался задним ходом.