Газета
Телеграм
/ Общество

В Румынии при столкновении двух поездов пострадали 25 человек

Ведомости

Локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Констанца в Румынии, количество пострадавших выросло до 25 человек, сообщает газета Adevărul.

Изначально сообщалось о 15 пострадавших, пятеро из которых были доставлены в больницу. Травмы в том числе получили беременная женщина и ребенок.

«Железнодорожный состав, состоящий из нескольких вагонов, которые должны были быть прицеплены к пассажирскому поезду на железнодорожной станции Констанца, врезался в поезд. Предварительная проверка показала, что несколько человек получили легкие ранения», – приводит газета заявление полиции.

В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, который «выполнял маневр по изменению маршрута». По данным источников в спасательных командах, авария произошла, когда один поезд стоял, а другой двигался задним ходом.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи и пожарный расчет. На станцию Констанца ожидается прибытие еще одного поезда, который заберет пассажиров из попавших в аварию поездов. Полиция проводит расследование инцидента, причина аварии пока неизвестна.

Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну сообщил в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что серьезно пострадавших в аварии нет. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных