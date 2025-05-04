В Румынии при столкновении двух поездов пострадали 25 человек
Локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Констанца в Румынии, количество пострадавших выросло до 25 человек, сообщает газета Adevărul.
Изначально сообщалось о 15 пострадавших, пятеро из которых были доставлены в больницу. Травмы в том числе получили беременная женщина и ребенок.
«Железнодорожный состав, состоящий из нескольких вагонов, которые должны были быть прицеплены к пассажирскому поезду на железнодорожной станции Констанца, врезался в поезд. Предварительная проверка показала, что несколько человек получили легкие ранения», – приводит газета заявление полиции.
В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, который «выполнял маневр по изменению маршрута». По данным источников в спасательных командах, авария произошла, когда один поезд стоял, а другой двигался задним ходом.
На место происшествия были направлены машины скорой помощи и пожарный расчет. На станцию Констанца ожидается прибытие еще одного поезда, который заберет пассажиров из попавших в аварию поездов. Полиция проводит расследование инцидента, причина аварии пока неизвестна.
Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну сообщил в Facebook