В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Следствие установило, что группа подозреваемых, действовавшая через цифровые платформы, планировала насильственные атаки с использованием самодельных взрывных устройств и зажигательных смесей. При этом основными целями должны были стать дети, подростки и представители ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).