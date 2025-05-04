В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги
Власти Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги, который состоялся 3 мая, сообщается на сайте гражданской полиции страны. Операцию под названием Fake Monster провели сотрудники ведомства.
Следствие установило, что группа подозреваемых, действовавшая через цифровые платформы, планировала насильственные атаки с использованием самодельных взрывных устройств и зажигательных смесей. При этом основными целями должны были стать дети, подростки и представители ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
По данным полиции, участники радикальной группы распространяли контент, пропагандирующий ненависть, членовредительство, насилие и педофилию, а также вербовали подростков для участия в нападениях.
В ходе операции было проведено 15 обысков в 9 муниципалитетах по всей стране, включая Рио-де-Жанейро, Нитерой, Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул и Мату-Гросу. Были изъяты электронные устройства и иные материалы, которые направлены на экспертизу.
По данным полиции, действия злоумышленников квалифицируются как терроризм и подстрекательство к насилию.
Правоохранительные органы подчеркнули, что операция была проведена скрытно и без создания паники среди зрителей. Мероприятие прошло безопасно, угрозу удалось полностью нейтрализовать.
В августе из-за угрозы терактов были отменены концерты Тейлор Свифт в Вене. Ожидалось присутствие 65 000 посетителей на каждом шоу, а также до 15 000 поклонников Свифт за пределами стадиона без билетов.
По данным The Daily Telegraph, выступления в Вене были отменены после предотвращения вдохновленного «Исламским государством» (ИГИЛ,