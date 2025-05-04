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В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Ведомости

Власти Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги, который состоялся 3 мая, сообщается на сайте гражданской полиции страны. Операцию под названием Fake Monster провели сотрудники ведомства.

Следствие установило, что группа подозреваемых, действовавшая через цифровые платформы, планировала насильственные атаки с использованием самодельных взрывных устройств и зажигательных смесей. При этом основными целями должны были стать дети, подростки и представители ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По данным полиции, участники радикальной группы распространяли контент, пропагандирующий ненависть, членовредительство, насилие и педофилию, а также вербовали подростков для участия в нападениях.

В ходе операции было проведено 15 обысков в 9 муниципалитетах по всей стране, включая Рио-де-Жанейро, Нитерой, Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул и Мату-Гросу. Были изъяты электронные устройства и иные материалы, которые направлены на экспертизу.

По данным полиции, действия злоумышленников квалифицируются как терроризм и подстрекательство к насилию.

Правоохранительные органы подчеркнули, что операция была проведена скрытно и без создания паники среди зрителей. Мероприятие прошло безопасно, угрозу удалось полностью нейтрализовать.

В августе из-за угрозы терактов были отменены концерты Тейлор Свифт в Вене. Ожидалось присутствие 65 000 посетителей на каждом шоу, а также до 15 000 поклонников Свифт за пределами стадиона без билетов.

По данным The Daily Telegraph, выступления в Вене были отменены после предотвращения вдохновленного «Исламским государством» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ) плана совершить теракт с использованием взрывчатки и ножей. Отмечается, что трое подозреваемых были арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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