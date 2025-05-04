В квартире одного из жилых домов на юго-западе Москвы произошел взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире одного из жилых домов в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием», – говорится в сообщении ведомства.
В связи с инцидентом начата проверка.
Как рассказали в МЧС, на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники. Огонь охватил две квартиры на 8-м и 9-м этажах, между ними обрушилось перекрытие.
Официальной информации о количестве пострадавших не поступало, по данным Telegram-канала Baza, ранения получили 15 человек.