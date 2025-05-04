Собянин: оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы

Ранее о взрыве с последующим возгоранием в жилом доме по ул. Генерала Тюленева сообщил Следственный комитет России. По информации МЧС, огонь охватил два этажа здания – восьмой и девятый. Подтверждена гибель двух человек, жильцы здания эвакуированы.