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ВС: большинство взяточников в России попались при получении менее 10 000 рублей

Ведомости

Большинство взяточников в России попадается при получении менее 10 000 руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

  • В 2024 г. по 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) были осуждены 2305 человек.

  • Среди них было 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток.

  • 24 человека были приговорены к небольшим срокам (до года). Остальные заплатили штрафы на общую сумму в 40,6 млн руб.

  • По статье 290 УК РФ (получение взятки) были осуждены 1633 человека.

  • Осуждены 306 женщин. В колонии попали 710 человек.

  • Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов и почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в 2024 г. число выявленных фактов получения взяток в России превысило 6600, что больше чем на 30% превышает показатель за 2023 г. Согласно цифрам, на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти, но это скорее иллюстрирует усилия правоохранителей по их выявлению, чем динамику коррупции.

Говоря о взяткодателях, Краснов уточнил, что ежегодно таких фактов выявляется около 5500. Примеров, когда чиновники отказываются от взяток, становится больше. Важную роль играет профилактика, уточнил генпрокурор. Особенно значим потенциал антикоррупционных требований в сфере закупок, позволяющих отстранять участников, уличенных в коррупционных схемах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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