ВС: большинство взяточников в России попались при получении менее 10 000 рублей

В декабре прошлого года генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в 2024 г. число выявленных фактов получения взяток в России превысило 6600, что больше чем на 30% превышает показатель за 2023 г. Согласно цифрам, на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти, но это скорее иллюстрирует усилия правоохранителей по их выявлению, чем динамику коррупции.