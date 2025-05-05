ВС: большинство взяточников в России попались при получении менее 10 000 рублей
Большинство взяточников в России попадается при получении менее 10 000 руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.
В 2024 г. по 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) были осуждены 2305 человек.
Среди них было 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток.
24 человека были приговорены к небольшим срокам (до года). Остальные заплатили штрафы на общую сумму в 40,6 млн руб.
По статье 290 УК РФ (получение взятки) были осуждены 1633 человека.
Осуждены 306 женщин. В колонии попали 710 человек.
Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов и почти 500 сотрудников правоохранительных органов.
В декабре прошлого года генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в 2024 г. число выявленных фактов получения взяток в России превысило 6600, что больше чем на 30% превышает показатель за 2023 г. Согласно цифрам, на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти, но это скорее иллюстрирует усилия правоохранителей по их выявлению, чем динамику коррупции.
Говоря о взяткодателях, Краснов уточнил, что ежегодно таких фактов выявляется около 5500. Примеров, когда чиновники отказываются от взяток, становится больше. Важную роль играет профилактика, уточнил генпрокурор. Особенно значим потенциал антикоррупционных требований в сфере закупок, позволяющих отстранять участников, уличенных в коррупционных схемах.