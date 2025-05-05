Один из пострадавших при перестрелке в Дагестане скончался в больнице
Один из пострадавших, который был доставлен в больницу после нападения неизвестных на наряд ДПС в Махачкале, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Дагестана.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Махачкале. Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Нападавшие скрылись на служебном автомобиле, после чего в городе ввели план «Перехват». Позднее сообщалось о ликвидации двух нападавших из четырех.
В минздраве Дагестана заявили о семи пострадавших. Там уточнили, что один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих госпитализировали. Кроме того, в стационар госпитализировали двоих тяжелораненных боевиков. Также были ранены двое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку.