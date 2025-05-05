В Махачкале возбудили дело после нападения на полицейских

По информации регионального минздрава, в результате перестрелки пострадало семь человек. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих госпитализировали. В стационар госпитализировали двоих тяжелораненных боевиков. Также пострадали двое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку. Позднее в минздраве уточнили, что один из пострадавших, доставленный в больницу после нападения, умер.