В Махачкале возбудили дело после нападения на полицейских
Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения на правоохранителей в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия). На место происшествия направились следователи и руководство следственного управления.
Неизвестные напали на наряд ДПС в Махачкале 5 мая. Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Злоумышленники скрылись на служебной машине, в городе ввели план «Перехват». Сообщалось о ликвидации двух нападавших из четырех.
По информации регионального минздрава, в результате перестрелки пострадало семь человек. Один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих госпитализировали. В стационар госпитализировали двоих тяжелораненных боевиков. Также пострадали двое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку. Позднее в минздраве уточнили, что один из пострадавших, доставленный в больницу после нападения, умер.