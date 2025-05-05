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Минздрав Дагестана уточнил информацию о жертвах нападения в Махачкале

Три человека погибли, пятеро получили ранения
Ведомости

В результате перестрелки в Махачкале (Республика Дагестан) погибли три человека, еще пять ранены, включая трех гражданских. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава региона. Погибли двое полицейских, двое получили ранения.

В министерстве рассказали, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Сейчас их лечением занимаются бригады специалистов крупных стационаров Дагестана. Вопрос лечения раненых находится на контроле министра здравоохранения Республики Ярослава Глазова, подчеркнули в сообщении.

Также в сообщении сказано, что напавшие на полицейских, нейтрализованы. Ранее сообщалось, что два из четырех нападавших были ликвидированы.

5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. Первоначально сообщалось о трех погибших сотрудниках ДПС и семи постродавших местных жетелях. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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