Минздрав Дагестана уточнил информацию о жертвах нападения в Махачкале

Минздрав Дагестана уточнил информацию о жертвах нападения в МахачкалеТри человека погибли, пятеро получили ранения
В результате перестрелки в Махачкале (Республика Дагестан) погибли три человека, еще пять ранены, включая трех гражданских. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава региона. Погибли двое полицейских, двое получили ранения.
В министерстве рассказали, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Сейчас их лечением занимаются бригады специалистов крупных стационаров Дагестана. Вопрос лечения раненых находится на контроле министра здравоохранения Республики Ярослава Глазова, подчеркнули в сообщении.
Также в сообщении сказано, что напавшие на полицейских, нейтрализованы. Ранее сообщалось, что два из четырех нападавших были ликвидированы.
5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. Первоначально сообщалось о трех погибших сотрудниках ДПС и семи постродавших местных жетелях. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).