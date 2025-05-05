Минздрав Дагестана уточнил информацию о жертвах нападения в Махачкале

5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане. Первоначально сообщалось о трех погибших сотрудниках ДПС и семи постродавших местных жетелях. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).