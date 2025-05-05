Генпрокуратура направила в суд дело о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.