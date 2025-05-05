Генпрокуратура направила в суд дело о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Сергиево-Посадский городской суд Московской области уголовное дело о произошедшем в 2023 г. взрыве на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В случившемся обвиняются основатель обанкротившейся пиротехнической компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, а также гендиректор правопреемника компании «Залп» Александр Варенов и его заместитель Олег Юров. По данным следствия, они игнорировали имевшиеся на предприятии «системные нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Им вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.
Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ установили, что на обвиняемых были возложены обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований безопасности, а также за надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ. Причастность к случившемуся Варенова и Юрова была установлена только в конце 2024 г. Суда все трое дожидаются под арестом.
В ходе расследования также было установлено, что на складе площадью 1600 кв. м, арендуемом компанией «Пиро-Росс», сдетонировала 1 т дымного ружейного пороха.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.
В результате погибли девять человек, еще более сотни были ранены. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладений, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.
Позже Чанкаев был арестован на два месяца. В суде он заявлял, что взрыв произошел в результате диверсии, «других причин быть не могло». Вину техдиректор не признал.