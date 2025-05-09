Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу

7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на эти удары, Россия сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая. Военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.