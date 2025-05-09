Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу
С 07:50 мск в аэропорту Нижнекамск (Бегишево) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
В 6:45 Кореняко сообщил, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Саратов (Гагарин).
7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. Причиной стали многочисленные попытки Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на эти удары, Россия сохраняет свою позицию относительно перемирия с 8 по 10 мая. Военные и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.