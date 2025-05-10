Аэропорт Нижнекамска перестал принимать и отправлять рейсы
В аэропорту Нижнекамска («Бегишево») утром 10 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера начала действовать в аэропорту Татарстана с 09:27 мск, с этого времени воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, уточнил Кореняко.
Аналогичные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска 9 мая. В этот же день работу приостанавливал аэропорт Саратова.