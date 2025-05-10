МВД Турции заявило о задержании находящегося в международном розыске россиянина
В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за международный терроризм, сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
Россиянин был задержан в турецкой провинции Хатай, уточнил Ерликая в соцсети X. В Анталье также был арестован разыскиваемый Грузией по «зеленому бюллетеню» Интерпола член действующей в России преступной организации.
В мае стало известно о задержании в Анталье экс-управляющего ингушским филиалом Соцфонда России (СФР) Ислама Сейнароева. По версии следствия, он является одним из организаторов миллиардных хищений из ведомства. В Турции он занимался оптовыми поставками фруктов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.