МВД Турции заявило о задержании находящегося в международном розыске россиянина

В мае стало известно о задержании в Анталье экс-управляющего ингушским филиалом Соцфонда России (СФР) Ислама Сейнароева. По версии следствия, он является одним из организаторов миллиардных хищений из ведомства. В Турции он занимался оптовыми поставками фруктов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.