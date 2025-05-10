Роскачество напомнило о режиме тишины на дачах
Роскачество предупредило о необходимости соблюдения режима тишины на загородных участках, передает телеканал RT.
Шумом считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей.
Единого времени, в период которого запрещено шуметь на дачах, нет. В каждом регионе может действовать свой закон об обеспечении тишины и покоя граждан и свое установленное время.
В Московской и Ленинградской областях нельзя шуметь в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00, в рабочие дни – с 21:00 до 08:00. В обоих регионах установлены штрафы: в Подмосковье – до 3000 руб., в Ленобласти – до 2000 руб. При этом первый раз может обойтись предупреждением.
В июне 2023 г. правительство РФ выступило против инициативы о едином законе о тишине. Тогда депутаты ЛДПР предложили запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00. Исключение законодатели предлагали установить для таких праздников, как Новый год и др.
Сейчас вопрос соблюдения тишины и покоя регламентируется на региональном уровне. Как пояснили в кабинете министров, практически во всех субъектах России не только урегулированы отношения, связанные с обеспечением тишины, но и предусмотрена ответственность за ее нарушение.