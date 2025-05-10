Роскачество напомнило о режиме тишины на дачах

В Московской и Ленинградской областях нельзя шуметь в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00, в рабочие дни – с 21:00 до 08:00. В обоих регионах установлены штрафы: в Подмосковье – до 3000 руб., в Ленобласти – до 2000 руб. При этом первый раз может обойтись предупреждением.