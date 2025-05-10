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Роскачество напомнило о режиме тишины на дачах

Ведомости

Роскачество предупредило о необходимости соблюдения режима тишины на загородных участках, передает телеканал RT.

Шумом считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей.

Единого времени, в период которого запрещено шуметь на дачах, нет. В каждом регионе может действовать свой закон об обеспечении тишины и покоя граждан и свое установленное время.

В Московской и Ленинградской областях нельзя шуметь в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00, в рабочие дни – с 21:00 до 08:00. В обоих регионах установлены штрафы: в Подмосковье – до 3000 руб., в Ленобласти – до 2000 руб. При этом первый раз может обойтись предупреждением.

В июне 2023 г. правительство РФ выступило против инициативы о едином законе о тишине. Тогда депутаты ЛДПР предложили запретить шуметь во всех регионах с 22:00 до 7:00. Исключение законодатели предлагали установить для таких праздников, как Новый год и др.

Сейчас вопрос соблюдения тишины и покоя регламентируется на региональном уровне. Как пояснили в кабинете министров, практически во всех субъектах России не только урегулированы отношения, связанные с обеспечением тишины, но и предусмотрена ответственность за ее нарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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