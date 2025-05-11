В Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек
В результате аварии с автобусом в деревне Рамбода в Шри-Ланке погибли как минимум 15 человек, еще десятки пассажиров пострадали, сообщает Daily Mirror со ссылкой на полицию.
Автобус транспортного совета Шри-Ланки (SLTB) упал в пропасть в районе Гарандиелла на главной дороге Нувара - Элия - Гампола утром 11 мая. Полиция сообщила о более 35 пострадавших, их доставили в больницу.
По данным СМИ, число погибших в результате аварии возросло до 21, пострадали 59 человек. Транспортный совет Шри-Ланки сообщил, что в район ДТП направили специальную группу для расследования инцидента.