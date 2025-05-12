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Чернышенко: 50% бюджетных мест будет для приоритетных сфер в экономике

Ведомости

Минимум 50% бюджетных мест в вузах будет распределяться через прямой государственный заказ на подготовку специалистов для приоритетных сфер экономики РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Будет продолжено плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров», – сказал он.

Вице-премьер также уточнил, что кабмин закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы на нормативном уровне. Он напомнил, что уже с 2025/26 учебного года льготное кредитование под 3% станет доступно исключительно для студентов, обучающихся по направлениям, приоритетным для экономики страны. Среди таких направлений – инженерные специальности.

30 апреля правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Согласно действующему законодательству, кабинет министров имеет право регулировать только объем бюджетных мест, тогда как количество платных мест оставалось вне сферы контроля. Однако новый законопроект призван изменить эту ситуацию.

Как следует из отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости», ко второму чтению авторы законопроекта должны уточнить, что Белый дом получит полномочия устанавливать порядок определения количества платных мест в университетах. Также необходимо прописать в законе критерии для расчета необходимого числа мест на платное обучение и механизм их применения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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