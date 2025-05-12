Чернышенко: 50% бюджетных мест будет для приоритетных сфер в экономике

Вице-премьер также уточнил, что кабмин закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы на нормативном уровне. Он напомнил, что уже с 2025/26 учебного года льготное кредитование под 3% станет доступно исключительно для студентов, обучающихся по направлениям, приоритетным для экономики страны. Среди таких направлений – инженерные специальности.