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Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!»

Ведомости

Актер Александр Кобозев скончался в возрасте 80 лет от остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

«Вчера его не стало. Остановилось сердце», – рассказала она (цитата по ТАСС).

Дочь артиста пояснила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Кобозев родился 20 апреля 1945 г. в Москве. Он окончил факультет режиссуры самодеятельных театров Института культуры. С 1967 по 1985 г. возглавлял театральную студию «На ладони».

После этого, с 1985 г., Кобозев работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 г. трудился в департаменте образования Москвы.

Мосфильм
Александр Кобозев в фильме «Друг мой, Колька!» / Мосфильм

Наиболее известной ролью актера стала роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!» (1961 г.). Эта советская кинодрама рассказывает о школьной жизни. В ней ученики обычной средней школы создают «тайное общество» с девизом: «Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!», а новый пионервожатый поддерживает ребят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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