Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!»

Наиболее известной ролью актера стала роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!» (1961 г.). Эта советская кинодрама рассказывает о школьной жизни. В ней ученики обычной средней школы создают «тайное общество» с девизом: «Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!», а новый пионервожатый поддерживает ребят.