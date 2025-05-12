Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!»
Актер Александр Кобозев скончался в возрасте 80 лет от остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Анастасия.
Дочь артиста пояснила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.
Кобозев родился 20 апреля 1945 г. в Москве. Он окончил факультет режиссуры самодеятельных театров Института культуры. С 1967 по 1985 г. возглавлял театральную студию «На ладони».
После этого, с 1985 г., Кобозев работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 г. трудился в департаменте образования Москвы.
Наиболее известной ролью актера стала роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!» (1961 г.). Эта советская кинодрама рассказывает о школьной жизни. В ней ученики обычной средней школы создают «тайное общество» с девизом: «Помогать обиженным и слабым, мстить зубрилам и выскочкам!», а новый пионервожатый поддерживает ребят.