Умерла народная артистка РСФСР Алла Осипенко

Осипенко родилась 16 июня 1932 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище. По окончании училища в 1950 г. стала артисткой Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр). В его труппе служила до 1971 г. Играла роли в «Щелкунчике», «Бахчисарайском фонтане», «Медном всаднике», «Спящей красавице», «Баядерке» и др. Позднее в 1971 г. перешла в театр Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры», где работала по 1973 г. С 1977 по 1982 г. служила в Ленинградском театре современного балета Бориса Эйфмана. С конца 1980-х гг. преподавала в ведущих балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России. Снималась в фильмах «Ампир», «Петербургская элегия», «Русский ковчег» и др.