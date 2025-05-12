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Умерла народная артистка РСФСР Алла Осипенко

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Народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Михайловского театра.

«Светлая память великой артистке, подарившей миру красоту, ставшую вечностью», – сказано в сообщении.

О времени и месте прощания с балериной театр объявит дополнительно.

Осипенко родилась 16 июня 1932 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище. По окончании училища в 1950 г. стала артисткой Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр). В его труппе служила до 1971 г. Играла роли в «Щелкунчике», «Бахчисарайском фонтане», «Медном всаднике», «Спящей красавице», «Баядерке» и др. Позднее в 1971 г. перешла в театр Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры», где работала по 1973 г. С 1977 по 1982 г. служила в Ленинградском театре современного балета Бориса Эйфмана. С конца 1980-х гг. преподавала в ведущих балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России. Снималась в фильмах «Ампир», «Петербургская элегия», «Русский ковчег» и др.

Балерина является лауреатом нескольких наград, включая Премию имени Анны Павловой Парижской академии танца. В 1957 г. удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1960 г. – народной артистки РСФСР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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