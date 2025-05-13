Politico: кардиналы не собирались выбирать Роберта Прево папой римским
Первоначально кардиналы не планировали избирать американского священника Роберта Прево новым папой римским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление неназванного священнослужителя, который принял участие в конклаве 2025 г.
Источник издания рассказал, что священнослужители не хотели избирать понфтика из мировой сверхдержавы. Когда кардиналы в конце концов пришли к единству в выборе нового папы римского, они остановились не просто на американце, а на том, кто мог бы стать противовесом риторике президента США Дональда Трампа.
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.
В свой первой воскресной проповеди Лев XIV призвал к урегулированию на Украине и в секторе Газа. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям. Он призвал оказать гуманитарную помощь населению Газы и освободить израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса» в анклаве. Понфтик также заявил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном.