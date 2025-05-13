Politico: кардиналы не собирались выбирать Роберта Прево папой римским

В свой первой воскресной проповеди Лев XIV призвал к урегулированию на Украине и в секторе Газа. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям. Он призвал оказать гуманитарную помощь населению Газы и освободить израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса» в анклаве. Понфтик также заявил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном.