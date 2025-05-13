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Politico: кардиналы не собирались выбирать Роберта Прево папой римским

Ведомости

Первоначально кардиналы не планировали избирать американского священника Роберта Прево новым папой римским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление неназванного священнослужителя, который принял участие в конклаве 2025 г.

Источник издания рассказал, что священнослужители не хотели избирать понфтика из мировой сверхдержавы. Когда кардиналы в конце концов пришли к единству в выборе нового папы римского, они остановились не просто на американце, а на том, кто мог бы стать противовесом риторике президента США Дональда Трампа.

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.

В свой первой воскресной проповеди Лев XIV призвал к урегулированию на Украине и в секторе Газа. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям. Он призвал оказать гуманитарную помощь населению Газы и освободить израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса» в анклаве. Понфтик также заявил, что с радостью воспринял новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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