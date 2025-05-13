Недвижимость Чубайса в России была отчуждена с конца 2022 года
Чубайс просил снять арест с его имущества, включая денежные средства, наложенный в рамках разбирательства по делу, где он и еще семь бывших топ-менеджеров «Роснано» выступают в качестве ответчиков.
Суд, однако, принял решение лишь частично изменить меры обеспечения: арест денежных средств сохраняется, но с исключением 50% от зарплаты и иных доходов Чубайса.
Кроме этого, как пишут «РИА Новости», представитель АО «Роснано» заявил, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 г. по март 2023 г.
По словам представителя истца, новый менеджмент «Роснано» инициирует проверку деятельности предыдущего руководства через Генпрокуратуру. Этот период совпадает с активной кампанией в СМИ, что подчеркивает обоснованность принятых обеспечительных мер, добавил он.
По иску «Роснано» о возмещении убытков суд в апреле арестовал денежные средства и имущество Чубайса, еще семи ответчиков по делу и их близких родственников в размере 5,6 млрд руб.
Уголовное дело связано с возмещением убытков «Роснано», понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, и является частью более широкой стратегии по восстановлению капитала, пояснили ранее в компании.
Соответствующий иск поступил в суд 31 марта. «Роснано» обратилось в арбитраж о солидарном взыскании убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Соответчиками Чубайса указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.