Роберт де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь»
Актер Роберт де Ниро стал обладателем «Золотой пальмовой ветви» за достижения в карьере. Он получил ее из рук актера Леонардо ди Каприо на 78-м Каннском фестивале, пишет Variety.
В своей речи при получении награды де Ниро призвал зрителей продемонстрировать свое несогласие с администрацией президента США Дональда Трампа. Актер заявил, что необходимо «действовать сейчас, без насилия, но с большой страстью и решимостью».
«Пришло время всем, кому небезразлична свобода, объединиться, протестовать, а когда будут выборы, конечно же, голосовать. Сегодня вечером и в течение следующих 11 дней мы демонстрируем нашу силу и приверженность делу, прославляя искусство на этом великолепном фестивале», – сказал он.
За неделю до Каннского кинофестиваля Трамп объявил о намерении ввести 100%-е пошлины на все фильмы, снятые за рубежом. Американский лидер назвал своей целью вернуть кинопроизводство в США. Variety отмечает, что потом Трамп сказал, что окончательные решения не приняты и выразил готовность встретиться с руководителями студий.
«Но если он [Трамп] снова перейдет в наступление и введет свои тарифы, они могут разрушить глобальную сеть финансирования кинопроизводства, которая полагается на иностранные субсидии для создания фильмов, подобных тем, премьера которых проходит в Каннах», – говорится в материале.
6 мая Axios писал, что планы администрации Трампа ввести тарифы на импорт фильмов в США могут ударить по Голливуду, резко снизив его основную прибыль от международного проката. Отмечалось, что несмотря на стадию обсуждения инициативы, она уже вызвала тревогу в киностудиях и в индустрии в целом.