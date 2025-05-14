Роберт де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь»

«Пришло время всем, кому небезразлична свобода, объединиться, протестовать, а когда будут выборы, конечно же, голосовать. Сегодня вечером и в течение следующих 11 дней мы демонстрируем нашу силу и приверженность делу, прославляя искусство на этом великолепном фестивале», – сказал он.