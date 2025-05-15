Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина

В сентябре 2024 г. сериал «Сёгун», снятый по роману Джеймса Клавелла, победил в главной номинации премии «Эмми» – лучший драматический сериал. Всего проект телеканала FX (принадлежит Disney) был представлен в 25 категориях, в 18 из которых выиграл. Исполнители главных ролей Хироюки Санада и Анна Саваи удостоены статуэток как лучшие актеры, а создатель исторической драмы Фред Туа – как лучший режиссер. В январе 2025 г. «Сёгун» также стал обладателем «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал.