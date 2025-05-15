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Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина

Ведомости

Актер Космо Джарвис, известный по роли в сериале «Сёгун»? сыграет молодого Иосифа Сталина в фильме «Молодой Сталин» гурузино-французского режиссера Гела Баблуани. Об этом сообщает Variety.

Фильм будет основан на одноименной книге английского историка и писателя Саймона Себаг-Монтефиоре. Книга описывает ранние годы Сталина. Уточняется, что писатель и режиссер работали совместно над сценарием к фильму.

В сентябре 2024 г. сериал «Сёгун», снятый по роману Джеймса Клавелла, победил в главной номинации премии «Эмми» – лучший драматический сериал. Всего проект телеканала FX (принадлежит Disney) был представлен в 25 категориях, в 18 из которых выиграл. Исполнители главных ролей Хироюки Санада и Анна Саваи удостоены статуэток как лучшие актеры, а создатель исторической драмы Фред Туа – как лучший режиссер. В январе 2025 г. «Сёгун» также стал обладателем «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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