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Корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост

Ведомости

В субботу вечером 82-метровое учебное судно ВМС Мексики «Куаутемок» с 277 людьми на борту задело опору Бруклинского моста. В результате инцидента несколько человек оказались в водах Ист-Ривер, многие получили травмы, пишет Bloomberg.

По данным мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, не менее 19 пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии. Как заявил комиссар транспорта Яндис Родригес, серьезных повреждений моста не обнаружено.

Парусник «Куаутемок», совершавший кругосветное учебное плавание, должен был посетить 22 порта в 15 странах. Видео в соцсетях зафиксировало момент столкновения: мачты судна с развивающимся мексиканским флагом врезались в основание моста, после чего продолжили движение уже поврежденными.

Мексиканский флот подтвердил инцидент, пообещав полную прозрачность расследования. Движение по Бруклинскому мосту временно прекращалось, но позже было восстановлено.

Бруклинский мост - один из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. По мосту осуществляется как автомобильное, так и пешеходное движение х вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями и велосипедистами, а средняя, на значительном возвышении, – пешеходами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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