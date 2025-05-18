Корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост

Бруклинский мост - один из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. По мосту осуществляется как автомобильное, так и пешеходное движение х вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями и велосипедистами, а средняя, на значительном возвышении, – пешеходами.