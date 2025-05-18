Корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост
В субботу вечером 82-метровое учебное судно ВМС Мексики «Куаутемок» с 277 людьми на борту задело опору Бруклинского моста. В результате инцидента несколько человек оказались в водах Ист-Ривер, многие получили травмы, пишет Bloomberg.
По данным мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, не менее 19 пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии. Как заявил комиссар транспорта Яндис Родригес, серьезных повреждений моста не обнаружено.
Парусник «Куаутемок», совершавший кругосветное учебное плавание, должен был посетить 22 порта в 15 странах. Видео в соцсетях зафиксировало момент столкновения: мачты судна с развивающимся мексиканским флагом врезались в основание моста, после чего продолжили движение уже поврежденными.
Мексиканский флот подтвердил инцидент, пообещав полную прозрачность расследования. Движение по Бруклинскому мосту временно прекращалось, но позже было восстановлено.
Бруклинский мост - один из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. По мосту осуществляется как автомобильное, так и пешеходное движение х вдоль он разделен на три части. Боковые части используются автомобилями и велосипедистами, а средняя, на значительном возвышении, – пешеходами.