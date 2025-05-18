Два человека погибли при столкновении корабля ВМС Мексики с Бруклинским мостом
Два человека погибли и 17 пострадали при столкновении парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщает New York Post (NYP).
Авария произошла вечером 17 мая, когда корабль Cuauhtémoc отплывал из Нью-Йорка в Исландию. Он находился в ежегодном трансконтинентальном плавании в рамках завершения обучения кадетов. Вероятно, на судне пропало электропитание, из-за чего течение отнесло его к мосту. На борту в момент ЧП было около 200 человек. В результате столкновения были срезаны мачты корабля. По информации NYP, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
В мексиканских ВМС после крушения сообщили о «несчастном случае» с участием парусника. Учебному кораблю был нанесен ущерб, и происшествие не позволяет продолжить учебный поход.