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Гражданка Казахстана погибла при падении рекламного щита в аэропорту Египта

Ведомости

Женщина погибла в зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха после падения на нее рекламного щита, сообщил «РИА Новости» официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Погибшая была гражданкой Казахстана, две ее соотечественницы также получили легкие травмы, уточнил Смадияров. Он добавил, что с родственниками погибшей уже связались.

По словам представителя МИДа республики, министр гражданской авиации Египта взял инцидент «на свой личный контроль», на место происшествия была направлена комиссия, ведутся следственные мероприятия.

Первым о происшествии сообщил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что рекламный щит упал на двух женщин во время посадки на рейс до Астаны. Одна из них скончалась на месте, а вторая пострадавшая получила сильные порезы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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