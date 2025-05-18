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В Сомали при атаке террориста-смертника погибли 10 человек

Ведомости

Как минимум 10 человек погибли в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, который устроил террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Атака произошла во время регистрации новобранцев на военной базе Даманио. Юноши выстроились у ворот базы, когда нападавший привел в действие взрывчатку, сообщили очевидцы теракта. Один из них рассказал, что мужчина вышел из тук-тука, «вбежал в очередь, а затем взорвал себя».

В военном госпитале Reuters уточнили , что после атаки к ним поступило 30 раненых, еще шесть человек умерли на месте после взрыва. Место атаки оцеплено, ответственность за теракт пока никто на себя не брал.

В 2023 г. в Сомали произошел похожий инцидент. Тогда в результате взрыва погибли 25 солдат на базе Джале-Сияд, напоминает Reuters. Отмечается, что сегодняшнее нападение последовало за убийством 17 мая полковника Абдирахмана Худжале на фоне сообщений о проникновении боевиков группировки «Аш-Шабааб» (признана террористической, запрещена в РФ) в правительственные силы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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