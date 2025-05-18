В Сомали при атаке террориста-смертника погибли 10 человек

Атака произошла во время регистрации новобранцев на военной базе Даманио. Юноши выстроились у ворот базы, когда нападавший привел в действие взрывчатку, сообщили очевидцы теракта. Один из них рассказал, что мужчина вышел из тук-тука, «вбежал в очередь, а затем взорвал себя».