В Сомали при атаке террориста-смертника погибли 10 человек
Как минимум 10 человек погибли в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, который устроил террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Атака произошла во время регистрации новобранцев на военной базе Даманио. Юноши выстроились у ворот базы, когда нападавший привел в действие взрывчатку, сообщили очевидцы теракта. Один из них рассказал, что мужчина вышел из тук-тука, «вбежал в очередь, а затем взорвал себя».
В военном госпитале Reuters уточнили , что после атаки к ним поступило 30 раненых, еще шесть человек умерли на месте после взрыва. Место атаки оцеплено, ответственность за теракт пока никто на себя не брал.
В 2023 г. в Сомали произошел похожий инцидент. Тогда в результате взрыва погибли 25 солдат на базе Джале-Сияд, напоминает Reuters. Отмечается, что сегодняшнее нападение последовало за убийством 17 мая полковника Абдирахмана Худжале на фоне сообщений о проникновении боевиков группировки «Аш-Шабааб» (признана террористической, запрещена в РФ) в правительственные силы страны.