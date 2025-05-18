Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за дождя с грозой
Департамент транспорта Москвы призвал граждан в условиях сильного ветра, дождя и ожидаемой грозы для поездок по городу пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе также порекомендовали автомобилистам не оставлять машины и не стоять самим у деревьев и шатких конструкций. Кроме того, рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.
18 мая в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра России. В столице ожидаются порывы ветра местами до 17 м/с и гроза.
Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в ближайшие 1-2 часа местами в столице будет гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с. В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями ведомство рекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 мая на погоду столичного региона усилит влияние приближающийся с запада циклон. В середине дня его центр окажется над западными областями Центрального федерального округа, что приведет к облачной погоде. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температурный фон продолжит постепенно понижаться и вернется в климатическое русло. Небольшие дожди также прогнозируются 19 мая.