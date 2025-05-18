Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за дождя с грозой

В дептрансе также порекомендовали автомобилистам не оставлять машины и не стоять самим у деревьев и шатких конструкций. Кроме того, рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.