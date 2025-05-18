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Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за дождя с грозой

Ведомости

Департамент транспорта Москвы призвал граждан в условиях сильного ветра, дождя и ожидаемой грозы для поездок по городу пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В дептрансе также порекомендовали автомобилистам не оставлять машины и не стоять самим у деревьев и шатких конструкций. Кроме того, рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

18 мая в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра России. В столице ожидаются порывы ветра местами до 17 м/с и гроза.

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что в ближайшие 1-2 часа местами в столице будет гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с. В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями ведомство рекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 мая на погоду столичного региона усилит влияние приближающийся с запада циклон. В середине дня его центр окажется над западными областями Центрального федерального округа, что приведет к облачной погоде. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температурный фон продолжит постепенно понижаться и вернется в климатическое русло. Небольшие дожди также прогнозируются 19 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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