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Умер актер «Балтийского дома» Александр Кабанов

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Российский актер театра и кино Александр Кабанов умер на 70-м году жизни, сообщил петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей странице во «В контакте».

Актер умер 18 мая, уточнили в театре. Там пообещали дополнительно сообщить о месте и времени прощания.

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», – говорится в сообщении.

Александр Кабанов родился в 1956 г. в Магадане. После окончания в 1981 г. курса Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) артист был принят в труппу ТЮЗа им. Брянцева. В 1999 г. Кабанова пригласили в Театр-фестиваль «Балтийский дом», где он вошел в актерский состав Экспериментальной сцены театра под руководством Анатолия Праудина. За 25 лет работы в театре он исполнил множество ролей, в том числе Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Гаева из «Вишневого сада» Чехова, Воланда из «Мастера и Маргариты» и др., рассказали в театре.

Кабанов также снимался в кино и сериалах, среди его работ были роли в сериалах «Бандитский Петербург 5: Опер», «Тульский Токарев», «Крик совы», «Седьмая руна» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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