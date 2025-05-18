Умер актер «Балтийского дома» Александр Кабанов

Александр Кабанов родился в 1956 г. в Магадане. После окончания в 1981 г. курса Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) артист был принят в труппу ТЮЗа им. Брянцева. В 1999 г. Кабанова пригласили в Театр-фестиваль «Балтийский дом», где он вошел в актерский состав Экспериментальной сцены театра под руководством Анатолия Праудина. За 25 лет работы в театре он исполнил множество ролей, в том числе Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Гаева из «Вишневого сада» Чехова, Воланда из «Мастера и Маргариты» и др., рассказали в театре.