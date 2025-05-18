Умер актер «Балтийского дома» Александр Кабанов
Российский актер театра и кино Александр Кабанов умер на 70-м году жизни, сообщил петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей странице во «В контакте».
Актер умер 18 мая, уточнили в театре. Там пообещали дополнительно сообщить о месте и времени прощания.
«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова – невосполнимая утрата. Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», – говорится в сообщении.
Александр Кабанов родился в 1956 г. в Магадане. После окончания в 1981 г. курса Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) артист был принят в труппу ТЮЗа им. Брянцева. В 1999 г. Кабанова пригласили в Театр-фестиваль «Балтийский дом», где он вошел в актерский состав Экспериментальной сцены театра под руководством Анатолия Праудина. За 25 лет работы в театре он исполнил множество ролей, в том числе Робинзона в «Бесприданнице» Островского, Гаева из «Вишневого сада» Чехова, Воланда из «Мастера и Маргариты» и др., рассказали в театре.
Кабанов также снимался в кино и сериалах, среди его работ были роли в сериалах «Бандитский Петербург 5: Опер», «Тульский Токарев», «Крик совы», «Седьмая руна» и др.