Нурлана Сабурова задержали в «Шереметьево» за нарушение миграционного учета
Казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что Сабурову необходимо покинуть Россию в установленные сроки. Ему также назначен штраф в размере 5000 руб.
В 2024 г. президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются ужесточения миграционной политики. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Меру применяют к иностранцам, находящимся в стране без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства вносятся в реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство.
28 апреля Путин подписал указ о продлении до 10 сентября срока, в который иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, должны узаконить свое положение или покинуть страну. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены. Кроме того, изменен срок представления доклада президенту о выполнении указа – с 1 июля на 10 ноября.