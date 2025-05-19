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Нурлана Сабурова задержали в «Шереметьево» за нарушение миграционного учета

Ведомости

Казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что Сабурову необходимо покинуть Россию в установленные сроки. Ему также назначен штраф в размере 5000 руб.

В 2024 г. президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются ужесточения миграционной политики. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Меру применяют к иностранцам, находящимся в стране без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства вносятся в реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство.

28 апреля Путин подписал указ о продлении до 10 сентября срока, в который иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, должны узаконить свое положение или покинуть страну. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены. Кроме того, изменен срок представления доклада президенту о выполнении указа – с 1 июля на 10 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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