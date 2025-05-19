Нурлана Сабурова задержали в «Шереметьево» за нарушение миграционного учета

28 апреля Путин подписал указ о продлении до 10 сентября срока, в который иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, должны узаконить свое положение или покинуть страну. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены. Кроме того, изменен срок представления доклада президенту о выполнении указа – с 1 июля на 10 ноября.